Polícia prende suspeitos envolvidos em sequestro de empresário em Igarapava (SP) Criminosos foram capturados após ação conjunta das polícias de Ribeirão Preto e Franca com apoio de imagens de testemunhas Balanço Geral Interior SP|Do R7 25/03/2025 - 16h41 (Atualizado em 25/03/2025 - 16h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia de Ribeirão Preto (SP) e Franca (SP), com apoio do sistema de monitoramento de Igarapava (SP) e cidades vizinhas, prendeu os envolvidos no sequestro de um empresário no centro da cidade.

O crime ocorreu quando três homens armados surpreenderam a vítima, que foi levada em uma caminhonete e posteriormente libertada em Minas Gerais.

As investigações avançaram graças a imagens compartilhadas nas redes sociais por um casal que testemunhou o crime.