Polícia revela confissão e detalhes do caso Vitória Maicol Salles dos Santos, suspeito, confessou o crime. Autoridades explicaram processo de interrogatório e as novas evidências Balanço Geral Interior SP|Do R7 18/03/2025 - 17h45 (Atualizado em 18/03/2025 - 17h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia de São Paulo revelou detalhes cruciais sobre a investigação do caso Vitória, incluindo a confissão de Maicol Salles dos Santos, o principal suspeito. As autoridades explicaram o processo de interrogatório e as evidências que levaram à solução do crime.

A polícia coletou provas contundentes, como mensagens e objetos encontrados no local, que ligam o acusado ao desaparecimento da adolescente.