Policial Militar acusado de matar comerciante durante abordagem vai ser levado a júri popular
O incidente ocorreu durante uma abordagem policial, na qual câmeras de segurança capturaram parte da ação
O policial militar Artur Filgueiras Cintra enfrentará júri popular acusado de homicídio qualificado do comerciante João Victor Rangon, em Orlândia (SP). O incidente ocorreu durante uma abordagem policial, na qual câmeras de segurança capturaram parte da ação. Cintra permanece em liberdade até o julgamento, enquanto o caso ganha repercussão nacional.