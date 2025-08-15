Policial militar mata cachorro após abordagem a suspeito de tráfico e confusão no meio da rua A família do dono dos cães alega excesso na ação, mas a polícia ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente Balanço Geral Interior SP|Do R7 15/08/2025 - 15h30 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h30 ) twitter

Um policial militar atirou e matou um pitbull durante uma abordagem em Guará (SP), após o cão avançar para defender seu dono. A confusão começou quando um suspeito descartou uma sacola com drogas ao avistar a viatura. A família do dono dos cães alega excesso na ação policial. A polícia ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente.