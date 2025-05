Prédio na zona leste de Ribeirão Preto (SP) tem andar evacuado após incêndio A Brigada de Incêndio do local conseguiu controlar as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros Balanço Geral Interior SP|Do R7 20/05/2025 - 14h24 (Atualizado em 20/05/2025 - 14h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na manhã de hoje (20), um princípio de incêndio ocorreu em um prédio comercial de 24 andares, na zona leste de Ribeirão Preto, devido a um curto-circuito no sistema de ar condicionado do 5º andar. A Brigada de Incêndio do local conseguiu controlar as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Duas pessoas inalaram fumaça, mas foram atendidas sem apresentar queimaduras. Uma gestante foi atendida preventivamente. O prédio foi liberado, após vistoria dos bombeiros, e as atividades retornaram ao normal.