Prefeito de Ribeirão Preto (SP) discute novos projetos para a cidade Entre eles, a construção de uma Casa do Autista, uma UPA Central 24 horas, e o Parque Rubem Cione Balanço Geral Interior SP|Do R7 16/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 16/04/2025 - 11h07 )

O prefeito de Ribeirão Preto (SP), Ricardo Silva, fez um balanço dos primeiros 100 dias de sua administração.

Em entrevista coletiva, Ricardo destacou a economia de R$ 200 milhões com o cancelamento da construção de uma nova prefeitura. De acordo com ele, o montante será redirecionado para projetos como a Casa do Autista, a UPA Central 24 horas, e o Parque Rubem Cione.

Além disso, foram mencionadas melhorias na infraestrutura urbana, como a revitalização do centro da cidade e a construção de poços para combater a falta de água. O prefeito também anunciou o maior complexo de saúde da América Latina em parceria com a USP, reforçando o compromisso com a saúde pública e o desenvolvimento da cidade.