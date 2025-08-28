Problemas técnicos paralisam aeroporto Leite Lopes Passageiros relataram atrasos e falta de informações, mas a situação foi normalizada ainda na noite anterior Balanço Geral Interior SP|Do R7 28/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h59 ) twitter

Em Ribeirão Preto (SP), o aeroporto Leite Lopes enfrentou transtornos com o cancelamento de seis voos, devido a problemas técnicos no balizamento da pista. Passageiros relataram atrasos e falta de informações, mas a situação foi normalizada ainda na noite anterior. Companhias aéreas como Gol, Latam e Azul reacomodaram passageiros em ônibus para seus destinos.