Problemas técnicos paralisam aeroporto Leite Lopes

Passageiros relataram atrasos e falta de informações, mas a situação foi normalizada ainda na noite anterior

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Em Ribeirão Preto (SP), o aeroporto Leite Lopes enfrentou transtornos com o cancelamento de seis voos, devido a problemas técnicos no balizamento da pista. Passageiros relataram atrasos e falta de informações, mas a situação foi normalizada ainda na noite anterior. Companhias aéreas como Gol, Latam e Azul reacomodaram passageiros em ônibus para seus destinos.

