Produtores usam IA para melhorar genética do rebanho

Eles utilizam sistemas que analisam características das vacas e indicam o melhor touro para acasalamento, aumentando a produtividade e qualidade do leite

Balanço Geral Interior SP|Do R7

A tecnologia está revolucionando a pecuária leiteira no Brasil, com o uso de inteligência artificial para melhorar a genética do rebanho. Produtores utilizam sistemas que analisam características das vacas e indicam o melhor touro para acasalamento, aumentando a produtividade e qualidade do leite. Mesmo sem pedigree completo, novas tecnologias permitem identificar características genéticas através de fotos.

