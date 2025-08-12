Projeto Social na zona sul de Franca (SP) incentiva crianças no esporte Liderado pelo técnico Feroz, o projeto oferece treinamento gratuito para mais de 60 crianças Balanço Geral Interior SP|Do R7 12/08/2025 - 14h52 (Atualizado em 12/08/2025 - 14h52 ) twitter

No Jardim Aeroporto, em Franca (SP), um projeto social de futebol liderado pelo técnico Feroz oferece treinamento gratuito para mais de 60 crianças. Com foco em inclusão e desenvolvimento, o projeto fornece uniformes e chuteiras, ajudando jovens a evitar o crime e as drogas. Inspirados por ídolos como Estevão Willian, os participantes sonham em se tornar jogadores profissionais.