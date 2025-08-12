Projeto Social na zona sul de Franca (SP) incentiva crianças no esporte
Liderado pelo técnico Feroz, o projeto oferece treinamento gratuito para mais de 60 crianças
No Jardim Aeroporto, em Franca (SP), um projeto social de futebol liderado pelo técnico Feroz oferece treinamento gratuito para mais de 60 crianças. Com foco em inclusão e desenvolvimento, o projeto fornece uniformes e chuteiras, ajudando jovens a evitar o crime e as drogas. Inspirados por ídolos como Estevão Willian, os participantes sonham em se tornar jogadores profissionais.