Projeto Social na zona sul de Franca (SP) incentiva crianças no esporte

Liderado pelo técnico Feroz, o projeto oferece treinamento gratuito para mais de 60 crianças

Balanço Geral Interior SP|Do R7

No Jardim Aeroporto, em Franca (SP), um projeto social de futebol liderado pelo técnico Feroz oferece treinamento gratuito para mais de 60 crianças. Com foco em inclusão e desenvolvimento, o projeto fornece uniformes e chuteiras, ajudando jovens a evitar o crime e as drogas. Inspirados por ídolos como Estevão Willian, os participantes sonham em se tornar jogadores profissionais.

