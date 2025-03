Reconhecimento facial do Muralha Paulista amplia segurança pública em São Carlos (SP) Tecnologia do Muralha Paulista já resultou em prisões por roubo e tráfico na cidade Balanço Geral Interior SP|Do R7 26/03/2025 - 17h33 (Atualizado em 26/03/2025 - 17h33 ) twitter

O sistema Muralha Paulista, implementado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, está sendo utilizado com sucesso em São Carlos (SP) através de reconhecimento facial. A tecnologia já permitiu à Guarda Civil prender indivíduos procurados por crimes como roubo e tráfico de drogas, além de auxiliar na identificação de veículos roubados e pessoas desaparecidas.

Integrado ao sistema Cortex, base de dados nacional, o Muralha Paulista combina patrulhamento ostensivo com fiscalização veicular, tornando São Carlos a única cidade do interior paulista a contar com esta tecnologia de ponta. A iniciativa tem aumentado significativamente a sensação de segurança na região.