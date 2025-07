RECORD Interior completa 46 anos no ar No feriado de 09 de julho, há 46 anos, a RECORD Interior entrava no ar como a primeira emissora da região no interior de São Paulo

Balanço Geral Interior SP|Do R7 10/07/2025 - 17h05 (Atualizado em 10/07/2025 - 17h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share