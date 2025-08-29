Região amanhece com chuva e acidente envolvendo cinco carros e uma moto na Cândido Portinari A pista escorregadia, devido ao acúmulo de óleo e combustível, causou o acidente Balanço Geral Interior SP|Do R7 29/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h20 ) twitter

Um engavetamento envolvendo cinco carros e uma moto ocorreu na Rodovia Cândido Portinari, em Franca (SP), após a primeira chuva do dia. A pista escorregadia, devido ao acúmulo de óleo e combustível, causou o acidente. Apesar dos danos materiais, não houve feridos graves. A Polícia Militar Rodoviária e a concessionária da rodovia estão no local para apurar os fatos.