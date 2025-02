Responsável por sequestro em Taiúva (SP) será incluído na lista da Interpol De acordo com a polícia, o suspeito, que extraiu R$525 da conta da vítima, está fora do país Balanço Geral Interior SP|Do R7 28/02/2025 - 15h48 (Atualizado em 28/02/2025 - 15h48 ) twitter

A Polícia Civil identificou um dos responsáveis por um sequestro-relâmpago seguido de roubo que aconteceu em Taiúva (SP), no ano passado. Durante o sequestro, os criminosos conseguiram extrair R$525 mil das contas da vítima, um idoso aposentado.

Após investigação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Ribeirão Preto e Jardinópolis, em São Paulo. Além disso, foi expedido um mandado de prisão contra o mentor do crime, que passa a ser considerado foragido. De acordo com a polícia, o suspeito está fora do país e poderá ser incluído na lista vermelha da Interpol.

A polícia segue investigando o crime para identificar os demais responsáveis pelo sequestro.