Ribeirão Preto: nova lei prevê lares temporários para animais de rua A proposta, que inclui apoio financeiro e parcerias, enfrenta críticas sobre regulamentação e fiscalização Balanço Geral Interior SP|Do R7 04/09/2025 - 16h59

A Câmara de Ribeirão Preto (SP) aprovou uma lei para criar lares temporários para cães e gatos de rua, visando reduzir o abandono e aliviar ONGs. A proposta, que inclui apoio financeiro e parcerias, enfrenta críticas sobre regulamentação e fiscalização. Voluntários questionam a eficácia e a motivação por trás da medida, destacando a importância de ações práticas e amor genuíno no cuidado animal.