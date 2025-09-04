Logo R7.com
Ribeirão Preto: nova lei prevê lares temporários para animais de rua

A proposta, que inclui apoio financeiro e parcerias, enfrenta críticas sobre regulamentação e fiscalização

Balanço Geral Interior SP|Do R7

A Câmara de Ribeirão Preto (SP) aprovou uma lei para criar lares temporários para cães e gatos de rua, visando reduzir o abandono e aliviar ONGs. A proposta, que inclui apoio financeiro e parcerias, enfrenta críticas sobre regulamentação e fiscalização. Voluntários questionam a eficácia e a motivação por trás da medida, destacando a importância de ações práticas e amor genuíno no cuidado animal.

