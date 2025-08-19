Ribeirão Preto (SP) adota teste de detecção do HPV em mulheres que promete maior precisão nos exames
Mulheres de 25 a 64 anos podem realizar o exame gratuitamente
Ribeirão Preto (SP) é a primeira cidade de São Paulo a implementar um novo exame molecular de HPV, crucial para detectar precocemente o vírus causador do câncer de colo do útero. Mulheres de 25 a 64 anos podem realizar o exame gratuitamente. O teste, que permite um intervalo de cinco anos entre exames negativos, é parte de um projeto piloto do Ministério da Saúde, destacando a cidade como polo de saúde.