São Paulo lança Rota do Café com 57 atrações turísticas em 25 municípios Projeto do governo estadual visa impulsionar economia local a partir da cultura cafeeira Balanço Geral Interior SP|Do R7 16/04/2025 - 16h08 (Atualizado em 16/04/2025 - 16h08 )

O Governo do Estado de São Paulo anunciou a criação da Rota do Café, iniciativa que explora cinco circuitos turísticos baseados na tradição cafeeira paulista.

O projeto reúne 57 atrativos em 25 municípios, incluindo casas de barões do café, museus históricos, cafeterias e centros de pesquisa. A ação tem como objetivo fomentar novos negócios e movimentar o comércio e serviços locais.

O anúncio coincidiu com as comemorações pelo Dia Mundial do Café, celebrado em 14 de abril, data que destacou a bebida como segunda mais consumida no Brasil, com benefícios à saúde quando consumida moderadamente.