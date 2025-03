Semana Internacional da Felicidade: mitos e verdades sobre uma vida mais feliz Aumento do Brasil no ranking mundial da felicidade é analisado, com foco em autocuidado e políticas públicas Balanço Geral Interior SP|Do R7 21/03/2025 - 17h48 (Atualizado em 21/03/2025 - 17h48 ) twitter

Em participação no Programa Balanço Geral, a psicóloga Ana Carla Pompeo de Camargo discutiu o conceito de felicidade, destacando o recente aumento do Brasil no ranking mundial da felicidade. Fatores como economia, relacionamentos pessoais e saúde foram analisados.

A conversa ainda abordou a importância do autocuidado, autoconhecimento e a busca por momentos felizes no cotidiano, além de estratégias para lidar com a depressão e a importância de buscar ajuda profissional.