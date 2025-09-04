Logo R7.com
Setor de combustíveis alerta para queda na oferta de etanol

Com a entressafra se aproximando, espera-se que os preços continuem a subir, afetando também a gasolina

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Segundo especialistas, o preço do etanol está subindo devido à queda na oferta e ao aumento da demanda. A produção de cana-de-açúcar caiu quase 9%, e a concentração de etanol na gasolina aumentou de 27% para 30%. Com a entressafra se aproximando, espera-se que os preços continuem a subir, afetando também a gasolina. Motoristas estão preocupados com os custos crescentes dos combustíveis.

