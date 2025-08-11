Suspeito confessa assassinato de jovem durante encontro amoroso em Ribeirão Preto (SP)
O crime teria ocorrido após uma discussão, e Mucci confessou ter matado Karina Queiroz, de 22 anos
A polícia prendeu Rodrigo Mucci, suspeito de matar Karina Queiroz, de 22 anos, durante um encontro amoroso, em Ribeirão Preto (SP). O crime ocorreu após uma discussão, e Mucci confessou o ato. A investigação, inicialmente tratada como latrocínio, agora é considerada homicídio qualificado. A família da vítima busca justiça enquanto a polícia analisa evidências e mensagens do aplicativo de relacionamento.