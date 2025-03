Suspeito de feminicídio é encontrado morto em área de mata de Pirassununga (SP) Após assassinar ex-companheira a tiros, homem teria cometido suicídio Balanço Geral Interior SP|Do R7 31/03/2025 - 17h43 (Atualizado em 31/03/2025 - 17h43 ) twitter

O suspeito de assassinar Tainá, de 29 anos, foi encontrado morto por pescadores em uma área de mata de Pirassununga (SP). A principal hipótese é de suicídio.

O homem, que não aceitava o fim do relacionamento, teria matado a ex-companheira a tiros – imagens de segurança mostram o momento em que a vítima tentou fugir, mas foi atingida várias vezes.

Ao lado do corpo, foi localizada a arma do crime e a motocicleta usada no feminicídio.