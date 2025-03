Suspeito de homicídio de idosa é preso em São Carlos (SP) Polícia investiga latrocínio e participação de cúmplices Balanço Geral Interior SP|Do R7 12/03/2025 - 18h10 (Atualizado em 12/03/2025 - 18h10 ) twitter

Polícia Civil de São Carlos (SP) prendeu um homem de 27 anos suspeito do assassinato de uma idosa e atleta de vôlei adaptado. O crime ocorreu na casa da vítima, onde ela foi encontrada com ferimentos e parte do corpo queimado.

O suspeito, amigo dos filhos da vítima e usuário de drogas, foi identificado após investigações que revelaram sua presença no local do crime.

O carro da idosa foi encontrado próximo à casa do suspeito, e a polícia investiga a possibilidade de latrocínio e a participação de outras pessoas