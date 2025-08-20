Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Suspeito de matar irmão e advogada em Jardinópolis é preso na Bahia junto com outros dois foragidos

O advogado Marcelo Dentello, que defende dois dos acusados, sofreu uma tentativa de homicídio, possivelmente ligada ao caso

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Carlos Salomão e outros dois homens foram presos, suspeitos de um duplo homicídio em Jardinópolis (SP). O advogado Marcelo Dentello, que defende dois dos acusados, sofreu uma tentativa de homicídio, possivelmente ligada ao caso. A polícia investiga o atentado e a motivação do crime, enquanto os suspeitos aguardam transferência para São Paulo.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.