Suspeito nega envolvimento em desaparecimento de Vitória Gustavo afirma estar com outra pessoa no dia do crime e diz sofrer ameaças; caso continua sob investigação Balanço Geral Interior SP|Do R7 11/03/2025 - 18h42 (Atualizado em 11/03/2025 - 18h42 )

Em entrevista exclusiva ao Jornal da Record, Gustavo, apontado como suspeito no desaparecimento de Vitória, negou qualquer envolvimento no crime. Ele afirmou que estava com outra pessoa no dia do ocorrido e que tem sofrido ameaças constantes.

Gustavo explicou que conhecia a vítima, mas que a relação não era séria, e negou ter ligação com Maicon, outro suspeito preso. Durante a entrevista, ele expressou medo pelas ameaças recebidas e reafirmou sua inocência.

O caso continua sob investigação, e a cobertura completa está disponível no Jornal da Record.