Terapeuta ocupacional explica a importância do tempo de lazer para aliviar o estresse do dia a dia Ela destaca como o equilíbrio entre produtividade e descanso é crucial para o bem-estar, especialmente em crianças Balanço Geral Interior SP|Do R7 31/07/2025 - 18h04 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A terapeuta ocupacional Marília Melo Andrade discute a importância do tempo ocioso para a saúde mental, no Balanço Geral. Ela destaca como o equilíbrio entre produtividade e descanso é crucial para o bem-estar, especialmente em crianças. Marília alerta sobre os riscos do excesso de atividades e a necessidade de momentos de ócio para o desenvolvimento criativo e emocional.