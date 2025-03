Torcedora corintiana com coração à direita recebe camisa especial Portadora de dextrocardia recebeu camiseta personalizada com escudo no lado direito em gesto emocionante do Timão Balanço Geral Interior SP|Do R7 27/03/2025 - 17h48 (Atualizado em 27/03/2025 - 17h48 ) twitter

Mirela, uma torcedora corintiana com dextrocardia (condição rara em que o coração fica no lado direito do peito), viu seu sonho realizado quando o Corinthians criou para ela uma camiseta com o escudo no lado direito, alinhado à posição de seu coração. A jovem, que sempre sonhou com esta adaptação especial da camisa alvinegra, foi surpreendida pelo clube após iniciativa de sua mãe.

Além da camisa personalizada, única no mundo, Mirela teve o privilégio de entrar em campo com as jogadoras do time feminino do Corinthians.