Touro desgovernado pula em cima de BMW e destrói vidro em Ribeirão Preto (SP) Apesar do susto, ninguém ficou ferido Balanço Geral Interior SP|Do R7 11/04/2025 - 17h10 (Atualizado em 11/04/2025 - 17h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um touro desgovernado pelas ruas de Ribeirão Preto (SP) assustou moradores e condutores de veículos e avançou em cima de um carro, do modelo BMW, que ficou parcialmente destruído com os vidros quebrados. Motoristas flagraram o momento com câmeras de celulares.

Tudo aconteceu na manhã desta sexta-feira (11) na Avenida Rebouças, em Bonfim Paulista, distrito da Zona Sul de Ribeirão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.