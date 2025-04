Touro solto causa destruição e pânico em Ribeirão Preto (SP) Animal invadiu via e danificou veículos Balanço Geral Interior SP|Do R7 16/04/2025 - 16h58 (Atualizado em 16/04/2025 - 16h58 ) twitter

Um touro descontrolado provocou cenas de caos nas ruas de Ribeirão Preto (SP), atravessando avenidas e causando danos a veículos. O incidente, registrado em vídeo pela motorista Paula, mostra o momento em que o animal invadiu a via. Talita, dona de um dos veículos atingidos, relatou o susto ao ver sua filha em risco - a criança estava no banco traseiro quando o touro subiu no carro.

A polícia trabalha para identificar a origem do touro, que escapou de uma área de condomínios na região.