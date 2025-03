Transplante de córnea devolve esperança a pacientes com perda de visão em Taquaritinga (SP) Procedimento realizado com apoio do HC de Ribeirão Preto oferece nova chance para vítimas de complicações em cirurgias de catarata

Balanço Geral Interior SP|Do R7 27/03/2025 - 17h56 (Atualizado em 27/03/2025 - 17h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share