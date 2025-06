Transplante de córneas de porco: técnica pode recuperar visão de cães e gatos O procedimento, antes raro, agora é mais comum em clínicas veterinárias Balanço Geral Interior SP|Do R7 02/06/2025 - 18h33 (Atualizado em 02/06/2025 - 18h33 ) twitter

Córneas de porco estão sendo usadas com sucesso em transplantes para cães e gatos, como no caso de Lili, uma Shih Tzu que recuperou até 80% da visão. O procedimento, antes raro, agora é mais comum em clínicas veterinárias. A cirurgia é indicada para úlceras profundas e perfurações, com córneas suínas sendo mais acessíveis que as de doadores caninos ou felinos.