Trio envolvido na morte de empresário e advogada é transferido para penitenciária da Bahia O advogado Marcelo Dentello, que defende os acusados, sofreu uma tentativa de homicídio, levantando preocupações sobre a segurança dos envolvidos Balanço Geral Interior SP|Do R7 21/08/2025 - 17h11 (Atualizado em 21/08/2025 - 17h51 )

Carlos Salomão e outros dois foram presos na Bahia, suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio em Jardinópolis (SP). A motivação seria uma disputa de herança. O advogado Marcelo Dentello, que defende os acusados, sofreu uma tentativa de homicídio, levantando preocupações sobre a segurança dos envolvidos. A OAB acompanha o caso de perto.