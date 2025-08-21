Trio envolvido na morte de empresário e advogada é transferido para penitenciária da Bahia
O advogado Marcelo Dentello, que defende os acusados, sofreu uma tentativa de homicídio, levantando preocupações sobre a segurança dos envolvidos
Carlos Salomão e outros dois foram presos na Bahia, suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio em Jardinópolis (SP). A motivação seria uma disputa de herança. O advogado Marcelo Dentello, que defende os acusados, sofreu uma tentativa de homicídio, levantando preocupações sobre a segurança dos envolvidos. A OAB acompanha o caso de perto.