Trio rende frentistas em posto de combustíveis e foge com R$ 20 mil
As câmeras de segurança registraram toda a ação, que está sob investigação da Polícia Civil
Em Franca (SP), um posto de combustíveis foi alvo de assalto em plena luz do dia. Três criminosos, com informações privilegiadas, renderam funcionários e roubaram cerca de R$ 20 mil. As câmeras de segurança registraram toda a ação, que está sob investigação da Polícia Civil. Esse é o segundo assalto a postos na cidade em menos de um mês, levantando suspeitas de que os mesmos criminosos estejam envolvidos.