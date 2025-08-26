Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Trio rende frentistas em posto de combustíveis e foge com R$ 20 mil

As câmeras de segurança registraram toda a ação, que está sob investigação da Polícia Civil

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Em Franca (SP), um posto de combustíveis foi alvo de assalto em plena luz do dia. Três criminosos, com informações privilegiadas, renderam funcionários e roubaram cerca de R$ 20 mil. As câmeras de segurança registraram toda a ação, que está sob investigação da Polícia Civil. Esse é o segundo assalto a postos na cidade em menos de um mês, levantando suspeitas de que os mesmos criminosos estejam envolvidos.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.