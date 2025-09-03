Turismo de mergulho em Rifaina (SP) atrai visitantes e movimenta economia A cidade planeja um museu subaquático, reforçando seu potencial turístico Balanço Geral Interior SP|Do R7 03/09/2025 - 14h42 (Atualizado em 03/09/2025 - 14h42 ) twitter

Rifaina (SP) se destaca no turismo de mergulho com a instalação de uma estátua de Cristo de 200 quilos no fundo do Rio Grande. A atração submersa atrai mergulhadores de todo o país, impulsionando a economia local. A cidade planeja um museu subaquático, reforçando seu potencial turístico. Cursos e passeios são oferecidos, permitindo que até iniciantes explorem as belezas submersas.