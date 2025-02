Turista de Rifaina, no interior de São Paulo, acaba preso por furto Homem estava a passeio com a família na cidade e foi flagrado por câmeras de segurança Balanço Geral Interior SP|Do R7 21/01/2025 - 10h49 (Atualizado em 21/01/2025 - 10h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Rifaina, no interior de São Paulo, um turista natural de Ribeirão Preto (SP) foi preso no último dia 18 após furtar produtos de um supermercado e uma bicicleta na saída do estabelecimento. Câmeras de monitoramento da cidade ajudaram na prisão do criminoso e a recuperar parte dos produtos furtados.