Uma jovem morre e carro fica partido ao meio durante acidente em Ribeirão Preto (SP) As vítimas não portavam documentos e a polícia investiga a possibilidade de alta velocidade e embriaguez do motorista Balanço Geral Interior SP|Do R7 16/06/2025 - 13h59 (Atualizado em 16/06/2025 - 13h59 )

Um grave acidente, em Ribeirão Preto (SP), resultou na morte de uma mulher e deixou outras duas pessoas gravemente feridas. O veículo se partiu ao meio após colidir com um poste na Avenida Costa e Silva. As vítimas não portavam documentos, e a polícia investiga a possibilidade de alta velocidade e embriaguez do motorista. O carro estava registrado em nome de outra pessoa.