UPAs enfrentam superlotação em Ribeirão Preto

A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto (SP) está realizando uma força-tarefa para tentar resolver a superlotação em UPAs da cidade. O problema tem sido causado pela falta de vagas de leitos nas unidades.

De acordo com a SMS, o movimento nas UPAs aumentou devido à incidência de casos de dengue. No início da semana, a fila de espera contava com 50 pacientes; hoje (28), restam 25 pacientes aguardando.

O objetivo é que todos os pacientes sejam atendidos até o início do Carnaval, quando o fluxo deve aumentar novamente.