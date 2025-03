Uso excessivo de celulares pode causar risco às crianças Especialistas recomendam diretrizes claras para o uso de telas, enfatizando a necessidade de supervisão do tempo e do conteúdo acessado Balanço Geral Interior SP|Do R7 31/03/2025 - 16h42 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O uso crescente de celulares por crianças tem gerado preocupações significativas, conforme discutido por psicólogos especializados.

A importância do controle parental e escolar é destacada para mitigar os riscos associados ao tempo excessivo de tela, que pode levar a problemas como TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

Dados revelam um aumento alarmante no acesso à internet por crianças pequenas no Brasil. Especialistas recomendam diretrizes claras para o uso de telas, enfatizando a necessidade de supervisão do conteúdo acessado.

A família de Monique Dorta exemplifica o desafio de equilibrar a tecnologia com atividades saudáveis, destacando a importância de um ambiente equilibrado para o desenvolvimento infantil.