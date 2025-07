Vandalismo: homem coloca fogo em escola pública de Ribeirão Preto (SP) O suspeito, capturado pelas câmeras de segurança, teria incendiado o almoxarifado da Escola Estadual Orlando Jurca Balanço Geral Interior SP|Do R7 21/07/2025 - 18h02 (Atualizado em 21/07/2025 - 18h02 ) twitter

Uma escola pública em Ribeirão Preto (SP) foi alvo de vandalismo no fim de semana. O suspeito, capturado pelas câmeras de segurança, teria incendiado o almoxarifado da Escola Estadual Orlando Jurca. Ele alegou estar escondendo drogas e uma arma no local, mas nada foi encontrado. O Corpo de Bombeiros controlou o fogo, e a polícia prendeu o homem. As aulas retornarão normalmente no dia 23, segundo a Diretoria de Ensino.