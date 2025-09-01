Vandalismo: quatro casos de ataque a ônibus coletivo de Ribeirão Preto foram registrados no final de semana Com 87 ocorrências no primeiro semestre de 2025, motoristas relatam medo e falta de resposta ao acionar o botão de pânico Balanço Geral Interior SP|Do R7 01/09/2025 - 12h39 (Atualizado em 01/09/2025 - 12h39 ) twitter

Casos de vandalismo em ônibus de Ribeirão Preto (SP) geram insegurança entre motoristas e usuários. Com 87 ocorrências no primeiro semestre de 2025, motoristas relatam medo e falta de resposta ao acionar o botão de pânico. A nova lei que proíbe a prática de ‘rabeira’ ainda aguarda regulamentação, enquanto autoridades buscam soluções para proteger o transporte coletivo.