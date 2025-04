Vira-latas salvam cãozinho atropelado A cena, capturada por câmeras de segurança, demonstra toda a empatia animal Balanço Geral Interior SP|Do R7 04/04/2025 - 15h30 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em uma emocionante demonstração de empatia animal, dois cães vira-latas salvaram um cachorrinho atropelado em uma rua movimentada.

Após o acidente, os cães rapidamente se aproximaram do amigo ferido, protegendo-o do tráfego intenso e arrastando-o para a calçada em segurança.

Esse ato heroico não passou despercebido, levando o tutor do cachorrinho a adotar os dois vira-latas.

A cena, capturada por câmeras de segurança, serve como um poderoso lembrete da bondade que pode ser encontrada no reino animal, contrastando com a indiferença humana observada no local.