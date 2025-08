Viviane Garnica esteve na delegacia para buscar o aparelho celular que passou por perícia A mãe, Elizabete Arrabaça, é suspeita e está presa, assim como Luiz Garnica, irmão de Natália Balanço Geral Interior SP|Do R7 06/08/2025 - 17h44 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia investiga a morte de Nathália Garnica, envenenada com chumbinho, e analisa dados do celular de sua irmã Viviane. A mãe, Elizabete Arrabaça, é suspeita e está presa, assim como Luiz Garnica, irmão de Natália. Viviane, em liberdade, é investigada por possível envolvimento. A análise do celular pode mudar o rumo das investigações.