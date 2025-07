‘Vovó do tráfico’ é presa por suspeita de chefiar a venda de drogas na zona sul de Franca (SP) Ela foi flagrada com porções de maconha e, em sua casa, a polícia também encontrou drogas Balanço Geral Interior SP|Do R7 11/07/2025 - 16h42 (Atualizado em 11/07/2025 - 16h42 ) twitter

Uma mulher de 57 anos, conhecida como a ‘vovó do tráfico’, foi presa em Franca (SP) após ser flagrada com porções de maconha. Apesar de aparentar fragilidade, ela é apontada como líder do tráfico na região. A polícia encontrou drogas em sua casa após denúncia anônima. A suspeita confessou o crime e revelou que atuava junto com seu filho.