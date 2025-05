‘Zorro do Crime’ é baleado durante tentativa de furto à chácara na região de Franca (SP) Conhecido por usar uma máscara semelhante à do personagem Zorro, ele é especialista em furtar propriedades rurais Balanço Geral Interior SP|Do R7 12/05/2025 - 14h03 (Atualizado em 12/05/2025 - 14h03 ) twitter

Ronaldo Fernando dos Santos, apelidado de ‘Zorro do Crime’, foi baleado por um policial militar aposentado, após invadir uma chácara na região de Franca (SP). Conhecido por usar uma máscara semelhante à do personagem Zorro, ele é especialista em furtar propriedades rurais. Durante a tentativa de furto, Roni foi surpreendido pelo policial, reagiu com um facão e acabou sendo baleado. Com uma extensa ficha criminal, ele agia sozinho e vendia os itens roubados para sustentar seu vício em drogas. O incidente gerou preocupação entre os moradores locais, que pedem maior segurança na área rural.