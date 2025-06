Caso Larissa Rodrigues: laudo final do IML confirma envenenamento de cunhada da professora Exames apontaram ativo tóxico no corpo de Nathália Garnica Interior SP|Do R7 17/06/2025 - 20h05 (Atualizado em 17/06/2025 - 20h05 ) twitter

O Instituto Médico Legal (IML) confirmou, em laudo final, que Nathália Garnica foi envenenada com chumbinho. No corpo da veterinária foi identificado o princípio ativo carbofurano, enquanto na professora Larissa Rodrigues foi encontrado aldicarbe — ambos altamente tóxicos e letais. A defesa de Elizabeth Arrabaça, mãe de Nathália, nega as acusações de envolvimento no envenenamento da filha e da nora. As prisões temporárias dela e do filho, Luiz Garnica — marido de Larissa e também acusado de participação no crime — podem ser convertidas em preventivas.