Acidente fatal na Rodovia Alexandre Balbo (SP) deixa motorista morto após colisão Colisão traseira com caminhão parado no acostamento levou à interdição da via para perícia

Cidade Alerta Interior SP|Do R7 28/04/2025 - 19h37

