Audiência da operação Carcará ouve oito réus por ataque a carro-forte em 2024 Sessão foi realizada online e trata do crime que deixou cinco feridos e terminou com dinheiro destruído após explosão de veículo

A Justiça realizou de forma online a primeira audiência de instrução do caso envolvendo o ataque a um carro-forte em setembro de 2024. O crime deixou cinco pessoas feridas e resultou na destruição do dinheiro após o grupo explodir o veículo. Oito réus foram ouvidos, entre eles Cleusa Duarte e Denis da Costa, ligados a Franca (SP). Luiz Carlos, que chegou a ser preso, está foragido. O processo segue com depoimentos de testemunhas e acusados.