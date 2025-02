Bebê de 6 meses morre dentro de escola particular em Ribeirão Preto (SP) Laudo que indica a causa da morte ainda não saiu, mas é possível que tenha sido um mal súbito Cidade Alerta Interior SP|Do R7 03/02/2025 - 10h56 (Atualizado em 03/02/2025 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um bebê de 6 meses morreu, no último dia 31, dentro de uma escola particular no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto (SP). Segundo o advogado da escola, o bebê estava bem e dormindo. Pouco tempo depois, a professora percebeu que a criança estava desacordada.

O SAMU foi chamado mas, ao chegar ao local, já constatou o óbito. Os peritos do Instituto de Criminalística estiveram na escola, porém não sabiam, ainda, a causa da morte.