Cantor João Vitor Malachias é condenado a 35 anos de prisão por assassinato de ex-namorado Julgamento trouxe à tona detalhes brutais do crime contra a dentista Bruna Angleri Cidade Alerta Interior SP|Do R7 17/07/2025 - 20h43 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h43 )

O cantor sertanejo João Vitor Malachias foi condenado a 35 anos de prisão pelo assassinato da dentista Bruna Angleri, ocorrido em setembro de 2023, em Araras (SP). O julgamento, realizado no Fórum da cidade e com duração de mais de 11 horas, revelou detalhes chocantes do crime, incluindo espancamento e um disparo de arma de fogo. A defesa tentou anular a acusação de feminicídio, mas o argumento não foi aceito pelo júri.