Casa de repouso interditada por irregularidades é autuada, mas não é fechada em Ribeirão Preto Vigilância Sanitária realizou nova vistoria nesta quarta (19), mas decidiu por não fechar espaço por falta de vagas para idosos em outros centros de acolhimento Cidade Alerta Interior SP|Do R7 20/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h46 )

A Vigilância Sanitária fez uma nova autuação em uma casa de repouso que havia sido interditada na semana passada, no Jardim Paulista, Zona Leste de Ribeirão Preto. Em vistoria realizada na manhã desta quarta (19), foram encontrados 20 idosos no local, um a mais do que a última sexta (14), e descumprindo a determinação da semana passada. O caso agora será encaminhado ao Ministério Público; apesar das autuações, o local não foi fechado já que, de acordo com a Prefeitura, não há vagas para os idosos em outros centros de acolhimento.