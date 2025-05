Caso Larissa: Imagens de câmeras de segurança mostram o casal momentos antes da morte de professora Polícia tenta montar a cronologia dos fatos e esclarecer a presença da sogra no local Cidade Alerta Interior SP|Do R7 08/05/2025 - 19h37 (Atualizado em 08/05/2025 - 19h37 ) twitter

A investigação do caso Larissa continua a revelar detalhes importantes. Novas imagens de câmeras de segurança mostram Larissa chegando em casa e Luiz saindo logo depois. A polícia analisa depoimentos de testemunhas, incluindo o da sogra Elisabete, que é suspeita no caso. As imagens e os depoimentos são cruciais para esclarecer os eventos que levaram à morte de Larissa.

A polícia busca entender a cronologia dos acontecimentos, incluindo a presença de Elisabete no apartamento.