Caso Larissa: Polícia prende médico e sogra de professora encontrada morta em Ribeirão Preto (SP) Além de Luiz Garnica, a sogra de Larissa também foi presa Cidade Alerta Interior SP|Do R7 06/05/2025 - 21h28 (Atualizado em 06/05/2025 - 21h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A investigação da morte da professora Larissa Talle Leôncio Rodrigues continua ganhando reviravoltas. Antes de morrer, ela apresentava sintomas como dor de cabeça e diarreia. Após laudos médicos, a Polícia Civil identificou indícios de envenenamento por chumbinho.

O marido de Larissa, o médico Luiz Antonio Garnica, foi preso, apontado como possível envolvido na morte da esposa.

Além de Luiz, a mãe dele também foi detida.

O caso teve novo desdobramento com a possibilidade de exumação do corpo da irmã do médico, morta em circunstâncias semelhantes.